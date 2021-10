O governador Romeu Zema (Novo) afirmou, nesta quinta-feira (21), que vai pagar o 13º dos servidores estaduais de Minas em dia e em parcela única. A informação foi confirmada pelo gestor pelas redes sociais.

De acordo com o chefe do Executivo, o pagamento será feio em 15 de dezembro. “Equilibrando as contas e arrumando a casa, após 6 anos com atrasos e parcelamentos, os servidores de Minas irão receber o 13º Salário, este ano, no dia 15/12, integral e em parcela única”.

Em agosto, o mandatário já havia indicado a possibilidade de pagar o salário na data correta. À época, afirmou que uma decisão seria publicada em até 60 dias.

Depois, Zema confirmou uma escala fixa de pagamento sem parcelamento para os servidores, que voltaram a receber no 5º dia útil consecutivamente depois de cinco anos.

“Garanto que assim será até o final da minha gestão”, publicou nas redes sociais na ocasião.

O governo de Minas foi procurado pela reportagem do Hoje em Dia para comentar, mas ainda não se posicionou.

