Especialistas da área educacional participaram de encontro com o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), para discussão de melhorias na educação mineira. As reuniões, em caráter informal, tiveram início em abril e têm periodicidade trimestral. No entanto, ainda não há data para um segundo encontro.

Trata-se do Comitê Estratégico de Educação, formato proposto pelo gestor público e que contou com as presenças do sociólogo João Baptista dos Mares Guia, ex-candidato ao governo na última eleição pela Rede; Cláudia Constin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (CEIPE) da FGV-RJ e ex-diretora global de educação do Banco Mundial; e o economista Cláudio de Moura Castro, pesquisador em educação, com mestrado pela Yale University e doutorado pela Vanderbilt University.

Mares Guia, Cláudia e Cláudio participaram do primeiro encontro, que ocorreu em abril

De acordo com o Governo de Minas, nesse primeiro encontro, foram apresentadas as ações e iniciativas em desenvolvimento pela Secretaria de Estado de Educação. A escolha dos nomes, ainda segundo o governo, é pautada pelas experiências bem-sucedidas dos envolvidos na melhoria de resultados dos índices educacionais no ensino público.