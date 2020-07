O governador Romeu Zema anunciou na tarde desta terça-feira (7), por meio do Twitter, a escala de pagamento para os servidores do Estado. De acordo com a publicação, os servidores da Saúde e da Segurança Pública irão receber o salário integralmante na próxima sexta-feira (10).

As outras categorias receberão em duas parcelas novamente: a primeira, de R$ 2.000, será depositada na próxima terça, dia 14. A segunda parcela, com o restante do salário, será paga no dia 25 de julho.

Veja a postagem do governador: