O governador Romeu Zema (Novo) e o secretário de Saúde Carlos Eduardo Amaral viajaram nesta quarta-feira (16) para Brasília, onde vão se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro para o lançamento do Plano Nacional de Vacinação Contra a Covid-19.

O anúncio do encontro foi feito por Zema, em vídeo postado nas redes sociais. "Todo mineiro e todo brasileiro merece ser tratado com justiça e ter a vacina. E o que depender do Estado de Minas, essa vacina vai chegar o quanto antes", frisou o governador.

De acordo com o secretário Carlos Amaral, o Estado está articulado para, o quanto antes, iniciar o processo de imunização dos mineiros. "Temos expectativa muito grande desse programa nacional de forma que nos seja dado prazos e datas. Minas Gerais está pronta para distribuir a vacina, basta saber quando ela vai chegar", disse.

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, lançado hoje, foi elaborado pelo Ministério da Saúde. O documento já havia sido entregue na última sexta-feira (12) pelo advogado-geral da União, José Levi, ao ministro Ricardo Lewandovski, relator das ações que tratam da obrigatoriedade da vacina e outras medidas de combate à pandemia.

O plano está dividido em dez eixos, que incluem descrições sobre a população-alvo para a vacinação; sobre as vacinas já adquiridas pelo governo e as que estão em processo de pesquisa; a operacionalização da imunização; o esquema logístico de distribuição das vacinas pelo país; e as estratégias de comunicação para uma campanha nacional. O documento entregue não indica data para início da vacinação.

