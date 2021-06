O governador Romeu Zema (Novo) participou, nesta quarta-feira (30), da inauguração do Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Indústria 4.0 do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No espaço serão oferecidos serviços de consultoria tecnológica especializada, desenvolvimento e testes de soluções integradoras e treinamentos de qualificação de mão de obra para a indústria mineira. Além da oferta de cursos técnicos, especializações e pós-graduações.

Em discurso, Zema destacou os esforços do Estado para atração de investimentos. “Fico satisfeito com esse momento, pois ele está dentro da principal pauta do nosso governo, que é o emprego digno. Meu secretariado tem trabalhado incansavelmente para que Minas seja o melhor Estado do Brasil para se investir e, consequentemente, gerar empregos. Estamos em uma velocidade que nem se compara ao passado. Em 30 meses de gestão, já atraímos mais de R$ 120 bilhões em investimento, fazendo com que Minas seja um dos estados brasileiros com maior destaque nessa atração de investimentos”.

Indústria 4.0 em MG

Também chamada de quarta revolução industrial, a indústria 4.0 engloba sistemas de tecnologias avançadas usando inteligência artificial e robótica durante os processos de produção.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) desenvolve projetos voltados para indústria 4.0, como o Encontros de Inovação. A iniciativa promove a integração entre Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), setores produtivos e Estado.

A ideia é conectar soluções tecnológicas desenvolvidas nas ICTs e demandas empresariais, potencializando oportunidades de negócios entre os participantes. Entre os destaques estão, por exemplo, os encontros já realizados voltados para o setor de mineração e inovações de biotecnologias para saúde.