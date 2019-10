O governador Romeu Zema enviou nesta quarta-feira (9) à Assembleia Legislativa três projetos que tratam do plano de recuperação fiscal do Estado, cujo déficit para 2020 gira em torno de R$ 15 bilhões. Entre as propostas, a privatização da Codemig, que pode render ao erário aproximadamente R$ 6 bilhões.



Na hipótese de tudo dar certo para o governo, o fim do pagamento escalonado dos salários dos servidores estaduais, herdado por Zema da gestão de Fernando Pimentel (PT), poderá ser encerrado.







​Aguarde outras informações.



