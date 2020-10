O governador Romeu Zema (Novo) se reuniu, nesta segunda-feira (26), em Brasília, com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), para buscar mais recursos para o Estado. Durante o encontro, eles trataram da privatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig).

“O presidente deixou mais uma vez claro que quer que esse direito de mineração fique no Brasil. Não quer que estrangeiros tenham propriedade da mina desse mineral estratégico, e mostrou-se empenhado para que o BNDES venha a adquirir parte desse ativo. Essa venda representaria a solução dos problemas financeiros de Minas Gerais nesse momento”, explicou Zema.

Ainda na capital federal, Zema esteve no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), onde se reuniu com o presidente da instituição, Gustavo Montezano. Além de tratar da Codemig, o governador também debateu com Montezano concessões de rodovias e de parques estaduais. “Os temas sobre os quais conversamos são de grande impacto para Minas, seja do ponto de vista fiscal, logístico, turismo, meio ambiente e desenvolvimento regional”, explicou Gustavo Montezano.

O governador destacou a importância de uma boa infraestrutura para que Minas consiga atrair investidores e, com isso, promover o desenvolvimento econômico.

Recuperação fiscal

Já com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, o governador defendeu a aprovação de um novo formato de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, que já tramita na Câmara. “O modelo atual, desenhado para atender o Rio de Janeiro, precisa sofrer mudanças para atender outros estados em dificuldades, como Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul”, afirmou Zema.

O governador estava acompanhado do secretário-Geral, Mateus Simões; do secretário de Estado de Governo, Igor Eto; do secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa e do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy.

*Com Agência Minas