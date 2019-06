O governador Romeu Zema irá conceder o título de cidadão honorário de Minas Gerais ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao vice-presidente, Hamilton Mourão, e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. De acordo com publicação no Diário Oficial do Estado, as condecorações acontecem "em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados" pelos homenageados.

Alguns moradores do Estado não gostaram da notícia e criaram uma petição pública de "Repúdio à Concessão de Cidadão Honorário de MG a Bolsonaro", que será entregue a deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Até a manhã desse sábado (1º), mais de 2.400 pessoas haviam assinado o documento on-line.