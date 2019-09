O governador de Minas, Romeu Zema, participou, nesta quinta-feira (5), da cerimônia de apresentação do projeto piloto da tecnologia 5G, implantado no Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), e executado em parceria entre a instituição, a operadora TIM e a empresa Ericsson, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. Zema esteve acompanhado pelo presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Evaldo Vilela.

Conhecida como Vale da Eletrônica - em referência ao Vale do Silício, região da baía de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, focada em desenvolvimento tecnológico - Santa Rita é pólo tecnológico no Brasil. Na cidade, com pouco mais de 36 mil habitantes, 14 mil pessoas trabalham em cerca de 160 empresas de tecnologia.

É nesse fervedouro de mentes brilhantes que está sendo testada, até este domingo (8), a Casa 5G da TIM, Ericsson e Inatel, um espaço em que são experimentadas as mais diversas funcionalidades da rede de quinta geração.

"Sei da grande potencialidade que a tecnologia possui, tanto para ajudar o setor público como o privado, seja na educação, saúde e na segurança e este protagonismo será cada vez maior", afirmou Zema.

Mais do que velocidade

No evento, Carlos Nazareth Motta Marins, diretor do Inatel, afirmou que a tecnologia 5G, prevista para entrar em funcionamento apenas no fim de 2020, fará mais do que oferecer uma rede de internet mais rápida.

“Nossos pesquisadores desenvolvem soluções inéditas para o ecossistema 5G e este projeto agregará muito valor aos nossos programas institucionais. Nosso foco é desenvolver soluções inteligentes para segurança, com aplicações de iluminação, monitoramento de vídeo e rastreamento de veículos, implementar soluções de cidades inteligentes, criando uma rede com cobertura por todo o município de Santa Rita do Sapucaí", disse.

Ainda segundo ele, será possível instalar câmeras de segurança em todos os postes e implantar outras tecnologias, como soluções de identificação facial e estacionamento inteligente.

Rede 5G

Com autorização específica da Anatel para esse fim, TIM, Ericsson e Inatel ativaram uma rede de quinta geração, operando na frequência de 3,5 GHz. Essa é a segunda ativação da nova tecnologia feita pela TIM no Brasil – a primeira foi em Florianópolis (SC) – em que já foram registradas velocidades superiores a 1Gbps nessa rede 5G.

