Zerésima é o pontapé inicial do processo no dia da votação

Menos de duas semanas após o mundo ver uma arrastada disputa nos Estados Unidos, fruto principalmente de um processo eleitoral rudimentar, baseado ainda em cédulas de papel, o Brasil vive as eleições municipais e a certeza de que na noite deste domingo (15), ou no máximo no início da segunda-feira (16), os 5.568 municípios já terão conhecidos os seus respectivos resultados para os cargos de prefeito e vereador.

E isso se deve ao uso da urna eletrônica, próxima de completar 25 anos e que, apesar de contestações sem fundamento, é um instrumento de segurança.

As medidas para garantir a confiabilidade do equipamento começam no dia da votação com a chamada “zerésima”, que consiste em mostrar que a urna eletrônica, além de conter o registro de todos os candidatos que concorrem aos cargos de prefeito e vereador, consta todos eles com zero voto.

Este processo acontece antes da entrada dos eleitores nas seções e é feito por cada presidente de mesa, pouco antes do início da votação.

Cada partido ou candidato pode ter representante na retirada do comprovante, mas isso não aconteceu no maior local de votação de Minas Gerais, a Escola Municipal Santos Dumont, no bairro Santa Efigênia, na Zona Leste de Belo Horizonte.

De toda forma, o extrato emitido pela urna é assinado pelos integrantes da mesa de cada seção e enviado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para conferência, caso necessário.

Transporte das urnas

O transporte das urnas eletrônicas foi feito pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na madrugada deste domingo (15). O embarque dos equipamentos começou por volta das 3h30 da manhã, na Academia de Polícia Militar (APM), no bairro Prado, na região Oeste de Belo Horizonte, em direção às seções eleitorais da capital.

Segundo a chefe da Sala de Imprensa PMMG, capitão Layla Brunnela, todo o procedimeto correu bem, sem atrasos. Conforme a corporação, 1.022 urnas foram entregues em 104 zonas eleitorais. Cerca de 250 militares participaram da operação. (Colaborou Luiz Augusto Barros)