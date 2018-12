Ao contrário do que havia previsto, o futuro governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não vai mais à posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, que será realizada no dia 1º de janeiro, em Brasília.

O motivo, segundo a assessoria de imprensa de Zema, seria a dificuldade para encontrar voos comerciais que se encaixassem entre o horário de sua posse, em Belo Horizonte, e a de Bolsonaro, na capital federal.

Conforme a equipe, a posse do novo chefe de estado mineiro deve ser encerrada por volta das 12h e o voo comercial que pegaria para ir à Brasília não chegará a tempo para a solenidade da presidência da República, marcada para começar às 15h.

Para poupar os cofres públicos diante da crise financeira que assola Minas Gerais, a equipe do governador eleito optou por não utilizar a frota de aviões do Estado. A equipe de Bolsonaro já foi comunicada sobre a ausência do representante mineiro.