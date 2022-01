Após a tragédia ocorrida no dia 8 de janeiro em Capitólio, Centro-Oeste de Minas, surgiram vários questionamentos sobre a segurança do turismo nos cânios que existem na região. Para minimiar os riscos, na última sexta-feira (14), foi criado o grupo de trabalho Reviva Capitólio – Viva o Mar de Minas com a intenção de organizar o turismo nos cânions do Lago de Furnas, em Capitólio, e da Represa de Peixoto, no Sudoeste de Minas, próximo à Serra da Canastra.

O novo grupo é formado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG); pelas prefeituras de Capitólio, São José da Barra e São João Batista do Glória; pelas polícias Militar e Civil; pelo Corpo de Bombeiros; pela Defesa Civil; pela Marinha do Brasil; pelas Instâncias de Governanças Regionais (IGRs); pelo Sebrae; pelo Fecomércio; e pela sociedade civil.

Para a organização do turismo em Furnas e Peixoto, estão previstas quatro etapas:

Realização de diagnóstico dos cânions e áreas interditadas, com laudos técnicos e geológicos dos órgãos competentes

Ordenamento, regulamentação de uso e ocupação dos cânions e suas águas, por parte dos municípios, visando a segurança dos usuários, trabalhadores e turistas

Formação, informação e qualificação dos agentes públicos e privados, bem como usuários e turistas, sobre uso seguro da área

Reposicionamento de Capitólio e Mar de Minas como destino seguro dentro e fora do Estado com projetos de marketing e promoção

O Governo de Minas não informou quando começarão as atividades do grupo de trabalho, nem o prazo para finalização das etapas.

(*) Com Agência Minas

