Vento fresco na sombra e calorzinho sob o sol. Céu azul. O clima é um convite a mais para curtir este sábado (7), feriado nacional de Independência, em Casa Branca, a 30 km da capital. No centro do pequeno distrito ocorre o segundo dia da 11ª edição do Brumadinho Gourmet. A entrada é franca.

Neste sábado, o destaque é a presença do renomado chef mineiro Ivo Faria, do restaurante Vecchio Sogno, em BH. Ivo dará um workshop gratuito no estande montado pelas Faculdades Promove, instituição de referência no curso de Gastronomia na capital.

Antes de Ivo comandar a atração, quatro mestres cozinheiras da região de Casa Branca vestem os aventais e acendem os fogões do estande. O objetivo é mostrar o dom dessas mulheres que, há décadas, ajudam a manter viva a verdadeira comida mineira de excelência: simples, saborosa e recheada de amor.

Brumadinho Gourmet

Em sua décima primeira edição, o já tradicional festival de gastronomia tem especial relevância neste ano. Cerca de oito meses após o rompimento de uma barragem devastar parte do município, Brumadinho se reergue com iniciativas como a deste fim de semana.

A programação tem como tema a Gastronomia Pancs - ou seja, a culinária feita com Plantas Alimentícias Não Convencionais. O termo, novo para algumas pessoas, na prática está presente na história da comida mineira desde seu nascimento. Um exemplo é o consumo da ora-pro-nobis.

Além de workshops, o festival traz ainda shows, estandes com produtos locais e artesanato. O evento ocorre em área aberta no centro do distrito.

Leia mais:

Chef Erick Jacquin é destaque no Brumadinho Gourmet neste fim de semana

Ótima vitrine para chefs: Brumadinho Gourmet deste ano terá Ivo Faria e Erick Jacquin