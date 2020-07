Morreu esta semana a cantora inglesa Denise Johnson, conhecida por sua parceria com bandas como New Order e Primal Scream, com destaque para suas participações nos álbuns “Screamadelica” e “Give Out But Don’t Give Up” na década de 90.

Em suas contas nas redes sociais, os dois grupos manifestaram o pesar pela morte de Johnson. "Ficamos tristes ao saber da morte de Denise Johnson. Nossas condolências à família e aos amigos, As contribuições vitais de Denise aos nossos álbuns Screamadelica & Give Out But Don't Give Up são uma prova de seu talento. Lembranças preciosas", disse o perfil da banda escocesa Primal Scream.

We were sad to hear about the passing of Denise Johnson. Our condolences to her family and friends. Denise's vital contributions to our Screamadelica & Give Out But Don't Give Up albums and tours are a testament to her talent. Precious Memories. ❤️ pic.twitter.com/gTlFiqn0kS — Primal Scream (@ScreamOfficial) July 28, 2020

Já a publicação da banda New Order informou estarem "devastados ao saber da triste notícia da morte de Denise Johnson. Ela era uma pessoa linda com um enorme talento. Sua voz agraciou vários de nossos álbuns, shows ao vivo e de nossos amigos. Sentirremos sua falta".

New Order are devastated to hear the sad news that Denise Johnson has passed away. She was a beautiful person with a huge talent. Her voice graced many of our albums and live shows and that of our friends. We will miss her dearly. pic.twitter.com/9elTLCiHG8 — New Order (@neworder) July 27, 2020

Natural de Manchester, a cantora tinha 56 anos e a causa da morte não é conhecida. Em nota, a família disse que ela havia se sentido mal na semana passada e melhorou na última sexta-feira. Ainda segundo os familiares, o corpo da artista foi encontrado em sua casa, com um inalador nas mãos.

Seu álbum de estreia na carreira solo, “Where Does It Go”, uma gravação acústica, estava previsto para ser lançado em setembro.

Ultimamente a cantora também se manifestava constantemente em seu perfil no Twitter sobre temas como artistas admirados, política e seu time de coração, o Manchester City.

