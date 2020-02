A atriz Larissa Manoela, que saiu do SBT no último mês de dezembro, está oficialmente contratada pela Rede Globo. A informação foi confirmada pela própria atriz em seu Instagram nesta quarta-feira (19). "Na tela da TV no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo" comemorou Larissa.

Manoela estará presente no elenco da nova novela da emissora "Além da Ilusão", que será exibida na faixa das 18h. Ela fará par romântico com Rafael Vitti.

A atriz ficou conhecida do público principalmente por conta de sua atuação em novelas infantis do SBT como Carrossel, Cúmplices de Um Resgate e As Aventuras de Poliana.

Recentemente, ela ainda foi a protagonista no filme Fala Sério, Mãe; e Modo Avião, da Netflix.

O último trabalho de Larissa no SBT foi na novela As Aventuras de Poliana.

*Vivian Chagas, sob supervisão de Mateus Rabelo

