A morte de Marília Mendonça nesta sexta-feira (5) após a queda do avião em que ela estava em Minas Gerais fez a web relembrar da morte do também cantor Gabriel Diniz, que faleceu nas mesmas circunstâncias em 2019.

Além dos artistas, a banda Mamonas Assassinas, o apresentador Ricardo Boechat e o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki também morreram vítimas de tragédias aéreas. Veja:

Gabriel Diniz

Promessa da música nordestina e no auge da carreira, como Marília, o cantor Gabriel Diniz morreu em 2019 após um acidente com um avião bimotor. Além do artista conhecido pelo hit “Jenifer”, outras duas vítimas foram Linaldo Xavier e Abraão Farias, diretores do Aeroclube de Alagoas.

Marília Mendonça e Gabriel Diniz morreram vítimas de acidentes aéreos

Mamonas Assassinas

O avião em que estava a banda de rock Mamonas Assassinas chocou-se com a Serra da Cantareira matando os cinco integrantes do grupo, além de um ajudante de palco, um segurança, o piloto e o copiloto da aeronave, em 2 de março de 1996.

Integrantes morreram em acidente aéreo em 1996

Ricardo Boechat

O apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews FM Ricardo Eugênio Boechat morreu aos 66 anos, em São Paulo, depois que o helicóptero em que ele estava caiu na Rodovia Anhanguera e bateu na parte dianteira de um caminhão. Além dele, o piloto Ronaldo Quattrucci morreu no acidente.

Boechat morreu aos 66 anos

Teori Zavascki

Em 2017, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, e mais cinco pessoas morreram após o avião que eles estavam cair no mar em Paraty, no Sul do Rio de Janeiro.

Ele morreu após o avião em que estava cair no mar

Leia mais:

Queda do avião da cantora Marília Mendonça em Minas deixa cinco mortos

Avião de Marília Mendonça caiu perto de aeroporto e pode ter tentado pouso forçado, diz PM

Famosos lamentam morte de Marília Mendonça após queda de avião em Minas