O corpo do funkeiro MC Kevin foi liberado do Instituto Médico-Legal (IML), do Rio de Janeiro, por volta do meio-dia desta segunda-feira (17). O velório e enterro do cantor devem ocorrer em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. A data e local ainda não foram confirmados.

Mãe do músico, Valquíria Nascimento chegou às 10h15 no IML para a liberação do corpo. Durante entrevista na porta, ela contou que conversou com o filho às 17h do último domingo (16), cerca de uma hora antes da morte.

“Não tenho mais força para nada, só quero agradecer a Deus por ter me dado ele. Tenho 5 filhos, quatro filhos agora, que ele foi embora”, lamentou a mãe.

O corpo de Kevin será levado de avião ou helicóptero para São Paulo. A informação foi confirmada pela produtora Juliene Camacho. Ela ainda pediu para que as pessoas respeitem a família: “Muita gente tá falando muita coisa, muita mentira. Respeitem a dor da mãe dele. Eu ia almoçar com ele hoje”, lamentou.

Morte precoce

O funkeiro paulista Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, de 23 anos, morreu neste domingo (16) após cair do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A polícia investiga o caso.

