“Deus me deu, Deus tirou”. Três dias depois da morte da cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas em um acidente aéreo em Minas Gerais, a mãe da artista, Ruth Moreira, se pronunciou sobre o ocorrido pela primeira vez nas redes sociais com uma postagem emocionante.

Na foto em que aparece dando um selinho na sertaneja, Ruth escreveu o seguinte versículo bíblico: "Tudo é dEle, por Ele, para Ele". "Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor", ao som de uma música gospel.

Mãe de Marília Mendonça publucou homenagem na madrugada desta segunda-feira (8)

Marília morreu um dia depois do aniversário de mãe. Ao receber a notícia do óbito da filha na última sexta-feira (5), ela passou mal e precisou ser socorrida.

Última conversa

Maraisa, da dupla com Maiara, postou nas redes sociais nesta segunda-feira um print da última conversa que teve com a amiga. Na foto, é possível ver as duas trocando declarações de carinho.

"Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir", escreveu Maraisa. "Que dor. Agora estou definitivamente sozinha", desabafou ela, que ainda exibiu as músicas em parceria com Marília em primeiro lugar no Spotify. "E você nem viu, meu Deus! Deu certo, meu amor! Mas não era pra ser desse jeito".

Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir 😭 pic.twitter.com/9ErXTJk8Eg — Maraisa (@Maraisa) November 8, 2021

😭😭😭😭 e vc nem viu meu Deus! Deu certo meu amor! Mas não era pra ser desse jeito 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/11vone0kc9 — Maraisa (@Maraisa) November 8, 2021

Leia mais:

Dany Bananinha acende vela para Marília Mendonça e causa princípio de incêndio em apartamento

Operação para remoção do avião de Marília Mendonça deve ser concluída nesta segunda-feira

Homenagens marcam sepultamentos dos corpos de piloto e copiloto do avião de Marília Mendonça