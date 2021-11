O acidente aéreo envolvendo a cantora Marília Mendonça, nesta sexta-feira (5), deixou cinco mortos, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Além do corpo da artista de 26 anos, mais três vítimas já foram retiradas de dentro do avião até o fechamento dessa matéria.

De acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz da corporação, os ocupantes estavam presos entre as ferragens. Os militares seguem no local para realizarem trabalhos de prevenção a princípios de incêndio. O último corpo foi retirado de dentro da aeronave por volta das 19h30.

“Quatro vítimas foram retiradas, e estamos retirando, neste momento, a quinta e última vítima, que é o copiloto”, afirmou.

A assessoria de Marília informou, em nota, os nomes de outras vítimas. "Com imenso pesar, nós, assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, confirmamos a sua morte, de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião - os quais iremos preservar os nomes neste momento".

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), os investigadores foram acionados para acompanhar o caso e apurar as possíveis causas do acidente.

A artista estava em um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo informações da Anac, o avião estava em situação regular. A aeronave decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde Marília Mendonça teria uma apresentação na noite desta sexta-feira.

Entenda onde ocorreu o acidente com o avião que transportava a cantora Marília Mendonça

