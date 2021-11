O avião que levava a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas caiu próximo a um aeroporto em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, na tarde desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, o piloto pode ter tentado fazer um pouso de emergência e não conseguiu.

O acidente que resultou na morte dos cinco ocupantes do avião ocorreu perto próxima a uma queda d’água, na zona rural da cidade mineira. Em vídeo, o Capitão Jefferson Luiz Ribeiro, da PM, deu detalhes sobre as possíveis causas do acidente.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava regularizada e dentro das normas de segurança do órgão.

Veja o vídeo em que o capitão explica possível causa do acidente:





Leia mais:

Bombeiros confirmam morte de Marília Mendonça após queda de avião em Minas

Polícia identifica autor de ameaças contra diretores da Anvisa