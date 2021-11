A Rede Globo anunciou nesta quarta-feira (17) que a atriz Camila Queiroz, principal protagonista da novela ‘Verdades Secretas 2’, não faz mais parte do elenco da emissora.

Em nota, o veículo informou que a intérprete de Angel fez "demandas contratuais abusivas" para renovar o contrato com a empresa.

Sendo assim, a Globo decidiu concluir a obra sem a participação da atriz. A novela seguirá com as gravações e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama.

Com a repercussão, a atriz usou o Twitter para responder uma publicação feita por ela na mesma rede social há alguns dias e que trazia a seguinte reflexão: "Hoje, você escolheria ter razão e brigar por ela ou ter saúde mental e deixar para lá?".

Nesta quarta, Camila disse que “tentou ter razão, mas saúde mental venceu", e que depois voltaria a conversar com os seguidores.

Tentei ter razão mas a saúde mental venceu.

Depois volto aqui pra conversar com vocês https://t.co/eTn8drF213 — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) November 17, 2021

Leia na íntegra a nota da emissora:

"A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de 'Verdades secretas 2', novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A Globo, então, decidiu concluir 'Verdades secretas 2' sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama".

