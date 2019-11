O apresentador Gugu Liberato, da Record TV, sofreu um acidente doméstico em casa, nesta quarta-feira (20), e está internado em um hospital nos Estados Unidos. A assessoria de imprensa do comunicador confirmou a informação, que foi divulgada pelo portal R7 nesta quinta-feira (21).

Aos 60 anos, Gugu teria caído de uma altura de 4 metros e batido a cabeça em uma quina, informou o jornalista e colunista social Amaury Júnior. Por causa disso, familiares do apresentador estão viajando a caminho da cidade de Orlando, no estado da Flórida, onde ele vive.

Atualmente, Liberato apresenta o programa Canta Comigo, na emissora de Edir Macedo. A nota enviada à revista Veja pela assessoria de Gugu diz que, assim que um boletim médico for enviado, será divulgado à imprensa. O período de observação, segundo a assessoria, é de 48 horas.

Boato

No início deste mês, Gugu precisou usar as suas redes sociais para desmentir um boato sobre sua morte. No dia 4 de novembro, a página oficial do programa Power Couple Brasil no Instagram foi invadida por hackers, que publicaram uma informação falsa de luto sobre a morte do artista.

"Morre, aos 60 anos, o apresentador Gugu Liberato, vítima de um enfarte, na noite deste domingo. Mais informações vejam no noticiário da Record TV, durante a semana", dizia a legenda da foto, com a palavra luto.



Horas depois, o comunicador desmentiu a fake news. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarte. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado", escreveu Gugu na página oficial dele no Twitter, para alívio dos seguidores. Gugu Liberato também decidiu fazer uma publicação divertida no Instagram na qual aparece vestido de camisa em uma piscina. "Tá tudo bem. Aqui já é segunda-feira, dia 4, e o calor tá bravo", escreveu na legenda da foto.

