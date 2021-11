A dupla sertaneja Maiara & Maraísa cancelou o show deste domingo (21) que seria realizado no Parque de Exposições João da Costa Mafra, em Caratinga, no Vale do Rio Doce. O local é o mesmo onde aconteceria a apresentação da cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião no último dia 5, a caminho da cidade.

Segundo a assessoria da dupla, neste momento, elas preferem não se apresentar na cidade por questões emocionais. "O show foi proposto para que a dupla fizesse, porém, não irá acontecer no momento. Mas é um desejo da dupla cumprir este compromisso quando for o momento oportuno", informou em nota.

As Patroas

A amizade das irmãs com a rainha da sofrência era muita estreita. Marília Mendonça e Maiara e Maraísa formavam o trio sertanejo conhecido como 'As Patroas' e as três tinham planos de realizar novos projetos em 2022.

Ainda conforme a assessoria, o projeto Patroas está indefinido, porém, as cantoras desejam dar continuidade, inclusive assumindo compromissos da própria Marília. "Sobre o projeto Patroas, não há uma definição. No momento, somente o desejo de dar continuidade ao sonho que as três construíram juntas. A agenda que era da cantora Marília Mendonça, a dupla Maiara & Maraísa irá cumprir na medida do possível", explicou.

