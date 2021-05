Dono de hits com até 220 milhões de visualizações, a canção mais recente lançada por Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, pouco mais de um mês antes de morrer na noite do último domingo (16), recebeu o nome de “Minha Última Música”. O artista ainda teve a carreira coroada por diversos sucessos desde 2018.

No single lançado em abril, o cantor fala de preconceito e da superação pessoal por meio do funk, com uma mistura de críticas sociais. "Larguei o crime, bom samaro, inteligente. Que vê o melhor da vida sempre andando pra frente", diz a letra.

Conhecido por sucessos como “Cavalo de Troia”, “Favelado Vencedor'' e “O menino que encantou a quebrada”, o artista contava com 9,8 milhões de seguidores no Instagram e 100,1 mil inscritos no Youtube.

Natural da Vila Ede, zona Norte de São Paulo, o artista viu o funk transformar a sua vida em meados de 2010 devido ao talento nas rimas. Seja ostentando vitórias durante a vida na periferia, cantando superação ou exalando conquistas amorosas em hits como “Doutora” - lançado em homenagem à advogada criminalista e esposa Deolane Bezerra -, o que sempre se sobressaía no cantor era sua personalidade marcante nas redes sociais.

O MC ainda popularizou o bordão “esquece”, adotado por vários fãs e artistas em todo o Brasil onde foi ouvido em seus stories do Instagram pela última vez no último domingo:

Nosso último esquece 🖤#mckevin #esquece pic.twitter.com/vHw3Gq9U48 — Todo dia um video do mc kevin falando “esquece” (@tododiaesquece) May 17, 2021

Outro grande sucesso de Kevin chegou em 2018 com a música “Pra Inveja é Tchau”, em parceria com o MC Davi, somando 228.859.668 visualizações no Youtube.

O funkeiro se preparava para fazer mais um lançamento, chamado Passado e Presente, no próximo domingo (21).

Confira outros sucessos do funkeiro:

"Vergonha pra mídia"- 2020

"Favelado Vencedor" - 2020

"Piscina de Diamante" - 2020

Morte precoce

O funkeiro paulista Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, de 23 anos, morreu neste domingo (16) após cair do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. Duas versões sobre o incidente circulam nas redes sociais e são investigadas pela polícia.

