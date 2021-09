Lucas do Valle, um dos netos do histórico narrador Luciano do Valle, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto na madrugada desta quarta-feira (15). O empresário, de 29 anos, estava na Rua Gama Lobo, no bairro do Ipiranga, Zona Sul de São Paulo, quando foi surpreendido pelos bandidos.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Paulo, da Unifesp, onde está internado. O Hoje em Dia entrou em contato com a instituição e aguarda retorno sobre o estado de saúde do empresário.

Luciano do Valle

O avô de Lucas morreu em abril de 2014, quando passou mal durante uma viagem de avião entre São Paulo e Uberlândia, em Minas Gerais.

Luciano do Valle marcou época na TV brasileira em transmissões de diversos esportes como futebol, basquete, vôlei e boxe. Tendo atuado em emissoras como TV Globo, TV Record e TV Bandeirantes.

Lucas completa 30 anos nesta semana e é o segundo neto mais velho do narrador.

