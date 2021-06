A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, usou as redes sociais, noite de quinta-feira (3), para falar sobre o sumiço da aliança, avaliada em R$ 25 mil, que deu para o cantor na noite da morte dele, em 16 de maio.

Em uma sequência de vídeos publicados no stories do Instagram, a advogada contou que fez um Boletim de Ocorrência (BO) para tentar recuperar a joia. A queixa, segundo ela, ocorreu em razão do valor sentimental que o anel carrega, e não pelo preço.

Deolane ainda aproveitou para falar sobre a revolta por conta de histórias que estão sendo criadas sobre Kevin, respondendo a entrevista de um homem que se dizia mentor do cantor, à revista "Quem". Na ocasião, ele declarou que a aliança de R$ 25 mil devia ficar com a filha do funkeiro por ser sua única herdeira.

(*) Especial para o Hoje em Dia

