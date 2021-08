Internado desde o último sábado (14), com Covid-19, o sambista Zeca Pagodinho, 62, teve alta hospitalar nesta quinta-feira (19). Ele estava na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica", informa o boletim médico.

No Instagram, foi compartilhado um vídeo da saída do sambista do hospital. Nas gravações, ele aparece com uma placa "venci a Covid-19", cercado de balões e da equipe médica.

"Estou indo embora terminar o tratamento em casa, bacana. Levei 10 no pulmão, 10 no fígado, 10 em tudo. Se cuidem, vacinem-se ", disse o artista.

Zeca já tinha tomado as duas doses da vacina. Ele recebeu o reforço em julho.

Leia mais:

Escola Livre de Artes abre 2 mil vagas gratuitas para oficinas culturais em BH

​Festival de Inverno de Congonhas tem Galpão e Carlos Nunes; veja programação virtual e gratuita