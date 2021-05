Internado no Hopsital Nove de Julho, em São Paulo, desde segunda-feira (24) com quadro de Covid-19, o cantor Gino, da dupla com Geno, foi submetido a uma reabilitação pulmonar nesta sexta-feira (28). O sertanejo, de 75 anos, está hospitalizado mesmo após receber as duas doses da vacina.

Segundo publicação nas redes sociais da dupla, o último boletim médico informa que o músico passa bem. “Seguimos confiantes em sua recuperação e pedimos a todos fãs e amigos que continuem em oração e enviando boas energias, não só para ele, mas para todos que se encontram nessa situação”, diz a postagem.

Na quarta-feira (26), Gino gravou um vídeo para tranquilizar os fãs. “Não é fácil, mas dá para vencer essa doença segurando na mão de Deus”, afirmou na ocasião.

Os primeiros sinais de infecção pelo coronavírus começaram no domingo. O artista foi encaminhado ao Hospital São João de Deus, em Divinópolis, na região Central de Minas, e depois, transferido para a capital paulista.

