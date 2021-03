Internado desde 13 de março com Covid-19, no Rio de Janeiro, o comediante Paulo Gustavo, de 42 anos, foi intubado neste domingo (21) para continuar o tratamento contra a doença. A informação foi confirmada pelo marido do ator, o médico Thales Bretas, em seu perfil no Instagram.

"Hoje o amor a minha vida @paulogustavo31 tomou mais um passo na cura da infecção pelo Covid-19. Foi sedado e intubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava. Estou calmo, confiante e tenho certeza que será um passo importante pra melhora completa do nosso guerreiro!!!", disse Bretas.

De acordo com o portal G1, em nota a assessoria de imprensa do artista informou que ele "necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura". Paulo Gustavo é portador de asma e, portanto, integra o grupo de risco para o novo coronavírus.

Veja a postagem feita pelo marido do comediante:

Trajetória

Ator, diretor e roteirista, Paulo Gustavo ficou conhecido em "Minha mãe é uma peça", com o personagem Dona Hermínia. O monólogo virou longa-metragem em 2013.

Na TV, dentre os trabalhos feitos por ele, destacam-se "Vai que cola" e "A vila", exibidos pelo canal a cabo Multishow.

