O corpo do apresentador Gugu Liberato sairá dos Estados Unidos nesta quarta-feira (27) e poderá ser velado por familiares, amigos e fãs a partir de quinta (28). De acordo com a assessoria de imprensa do artista, morto após um acidente doméstico, em Orlando, o corpo será transportado para o Brasil em um voo da Azul Linhas Aéreas previsto para decolar às 19h15 (horário local). A chegada será no aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 6h05 da manhã de quinta-feira.

De Campinas, o corpo será levado para a Assembleia Legislativa de São Paulo, e há uma previsão inicial de que o velório seja iniciado às 12h, aberto ao público. O corpo de Gugu será velado até a manhã de sexta-feira (29) e, às 10h, seguirá em carro do Corpo de Bombeiros para o Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, para ser sepultado.

A família de Gugu também virá ao Brasil no voo da Azul e não dará entrevistas à imprensa.

Vida e carreira

O apresentador era paulistano e filho de um caminhoneiro e de uma dona de casa portugueses. Nasceu no dia 10 de abril de 1959. Ele tinha apenas 14 anos quando fez sua primeira aparição na TV, participando de uma gincana. Com 19 anos, tornou-se auxiliar de escritório e, pouco depois, ganhou um cargo como produtor de TV.

Em 1982 passou a comandar o programa de auditório “Viva a Noite” no SBT, emissora onde trabalhou por mais de 30 anos. Lá, passou por diversos outros programas como “Passa ou Repassa”, “Sabadão Sertanejo” e “Domingo Legal”, atração que rivalizava com o “Domingão do Faustão” na Globo, em uma acirrada guerra pela audiência. Em 2009 chegou à Record, onde apresentou o “Programa do Gugu”, “Gugu” e “Power Couple Brasil”.

Recentemente ele apresentava o programa “Canta Comigo”, na TV Record. Gugu também era empresário, proprietário da GGP Produções, polo de desenvolvimento audiovisual.

Veja trecho da nota enviada pela assessoria de Gugu Liberato:

“O corpo já foi preparado para translado e ficará na funerária até amanhã (quarta-feira, 27/11) à tarde. Não temos um horário definido para informar.

Não existe a menor possibilidade de qualquer acesso a funerária ou familiares do apresentador.

Da funerária seguirá para o Orlando Airport International (MCO), de onde embarcará para o Brasil no voo AD 8707, das 19:15hs, Azul Linhas Aéreas Brasileiras. A chegada será no aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 6h05 da manhã de quinta-feira.

*Os familiares virão no mesmo voo.

De Viracopos, após cumprir todos os trâmites legais, seguirá para a ALESP em carro funerário.

IMPORTANTE: Esse trajeto envolverá uma rodovia e depois marginal e avenidas da cidade. Por motivos de segurança de todos, pedimos encarecidamente aos fotógrafos e cinegrafistas que respeitem esse momento da família.

Não existe nenhum motivo para seguir o cortejo até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os carros têm vidros escuros e não existe nada a registrar. Estaremos transportando uma família completamente abalada e uma senhora de 90 anos, mãe de Gugu. Todos merecem enfrentar este duro momento com a devida privacidade, respeito e segurança.

Chegando à ALESP tudo será preparado e o salão principal será o local do velório, aberto para que o público possa se despedir de Gugu.

Não estamos fazendo nenhum tipo de credenciamento para imprensa. Teremos nosso pessoal cuidando para que a imprensa tenha o devido acesso.

Câmeras de TV e fotógrafos serão acomodados nas laterais do salão, em local que já é de conhecimento dos profissionais acostumados a trabalhar nesse tipo de cobertura.

Já adiantamos que os familiares não conversarão com a imprensa. Por favor, contamos com a compreensão de todos.

Acreditamos que por volta das 12h o velório será aberto e se estenderá até às 10h da manhã de sexta-feira (29/11), quando o corpo seguirá em carro de bombeiros para o Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família”.

Leia mais:

Angélica faz homenagem a Gugu no Instagram e comove seguidores

Corpo de Gugu será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo

Governador de São Paulo decreta luto de três dias pela morte de Gugu Liberato

Políticos lamentam a morte de Gugu Liberato; apresentador sofreu um acidente doméstico