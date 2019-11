O corpo do apresentador Gugu Liberato será velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e aberto ao público, de acordo com a assessora de imprensa dele, mas a data ainda não pôde ser definida. Ele será sepultado no jazigo da família no Cemitério do Morumbi, na capital paulista.

A chegada do corpo do artista, que sofreu morte cerebral após um acidente em casa, em Orlando, nos Estados Unidos, depende do processo de doação de órgãos. Cerca de 50 pessoas que estão em filas de transplante podem ser beneficiadas. O processo de doação e traslado do corpo de Gugu não deve ser concluído até quarta-feira (27).

O apresentador tinha 60 anos e deixa três filhos: João Augusto de 18 anos e as gêmeas Marina e Sophia de 15 anos.

Vida e carreira

O apresentador era paulistano e filho de portugueses. Nasceu no dia 10 de abril de 1959. Seu pai era caminhoneiro e sua mãe dona-de-casa. Ele tinha apenas 14 anos quando fez sua primeira aparição na TV, participando de uma gincana. Com 19 anos tornou-se auxiliar de escritório e, pouco depois, ganhou um cargo como produtor de TV. Mas ele acabou desistindo da carreira e indo estudar Odontologia. Sua passagem pela faculdade foi muito breve e ele acabou voltando para a TV.

Em 1982 passou a comandar o programa de auditório Viva a Noite, no SBT, emissora onde trabalhou por mais de 30 anos. Lá ele passou por diversos outros programas, como Passa ou Repassa, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal, atração que rivalizava com o Domingão do Faustão, na Globo, em uma acirrada guerra pela audiência. Em 2009 chegou à Record, onde apresentou o Programa do Gugu, Gugu e Power Couple Brasil.

Recentemente ele apresentava o programa Canta Comigo, na TV Record. Gugu também era empresário, proprietário da GGP Produções, pólo de desenvolvimento audiovisual. Além de empresário e apresentador, Gugu também era cantor: ele ficou conhecido por suas versões de Pintinho Amarelinho e A Dança da Galinha Azul. Como ator, teve participação em diversos filmes, especialmente nos do grupo Os Trapalhões.

Veja, na íntegra, as informações divulgadas pela assessora de imprensa de Gugu:

"• Ainda não temos a data da chegada do corpo ao Brasil. Todo esse processo está seguindo os tramites legais. Acreditamos que antes de quarta-feira isso não ocorrerá.

• Atendendo a uma vontade sua, todos os órgãos do apresentador foram doados. Segundo informações da equipe médica responsável, essa doação poderá beneficiar até 50 pessoas.

• O velório acontecerá na assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e será aberto ao publico para que possam se despedir de Gugu. A data ainda não foi definida.

• Gugu será sepultado no jazigo da família no Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Assim que novas informações estiverem disponíveis, informaremos prontamente.

Mais uma vez agradecemos o carinho e respeito de todos os amigos da imprensa".

* Com Agência Brasil

