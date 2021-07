O designer, escritor, conferencista e professor Dijon de Moraes participa, nesta quarta-feira (7), às 19h, do "Sempre Um Papo". O artista está lançando o livro "Escritos de Design: Um Percurso Narrativo" (Blucher). A mediação é do jornalista Afonso Borges, com transmissão on-line nas redes sociais do projeto, que comemora 35 anos de atividades ininterruptas neste ano.

De acordo com o autor, o livro narra o percurso dele no design, desde as influências recebidas na infância, passando pela formação acadêmica e atuação profissional no Brasil, bem como discorre sobre os aspectos teóricos e conceituais como professor universitário que também o levou à gestão superior como reitor. Essa trajetória profissional e de vida se entrelaça e se alimenta sempre guiada pelo design.

O autor descreve ainda, com precisão e detalhes, sobre o seu período vivido na Itália onde concluiu seus estudos em nível de mestrado, doutorado e pós-doc. Oportunidade esta em que aprofundou seus conhecimentos sobre o fenômeno do design italiano e do Made in Italy, colaborou com empresas e universidade, além de ter convivido com grandes mestres de reconhecimento internacional daquele país.

O design, por ser uma atividade abrangente e transversal, açambarca em si conteúdos multidisciplinares presentes desde a liberdade das artes à técnica das engenharias. Isso faz com que o design seja um terreno rico e fértil, para pessoas de perfis e habilidades distintas. Por esse motivo, atrai, no seu amplo espectro de atuação, perfis propícios à criatividade, inovação e inventividade.

Além de habilidades tecnológicas e artísticas, áreas essas que dialogam com as sociais e humanas, culturais e antropológicas, por meio do comportamento, emoção e fruição dos produtos e serviços concebidos pelos designers que buscam a promoção de um mundo melhor.

Dijon De Moraes é designer, escritor, conferencista e professor. Ph.D em Design pelo Politecnico di Milano na Itália, com pós-doutoramento no mesmo instituto onde é colaborador constante dentre outras universidades italianas e européias.

Ele ainda ocupou por duas vezes o cargo de reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG. É autor dos livros “Limites Do Design”, “Análise do Design Brasileiro” e “Metaprojeto: o design do design”. Idealizador e editor da “Coleção Cadernos de Estudos Avançados em Design” a maior do gênero no Brasil com treze volumes bilíngues publicados.

