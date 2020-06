Madrugada de sábado (13) para domingo (14), e o paulista Edu Falaschi já está de pé em sua casa em Andradas, no Sul de Minas. O motivo? A quantidade de telefonemas para informá-lo e parabenizá-lo por seu mais novo feito: o DVD “Temple of Shadows In Concert” alcançou o topo da lista de vendas da Amazon do Japão, em cerca de cinco horas desde o início das pré-vendas.

“Acordei cedo hoje (domingo). Um monte de gente começou a me telefonar para falar disso; pessoal de gravadora. Muito legal, estou super feliz. Realmente eu não imaginava”, comentou o músico e compositor.

O DVD tem lançamento previsto no Japão no dia 5 de agosto. “Super legal saber que o pessoal está super ansioso para receber esse produto, esse DVD, e celebrar comigo os 15 anos do ‘Temple of Shadows’, um disco importante que lancei ao lado do Angra em 2004. Muito bom poder acordar com essa notícia”, completou o cantor.

“Temple of Shadows In Concert” traz como prato principal uma apresentação no Tom Brasil, em São Paulo, em comemoração aos 15 anos de “Temple of Shadows”, segundo álbum de estúdio que Falaschi gravou com o Angra. Neste concerto, o vocalista conta com sua banda solo – formada à época por Roberto Barros (guitarra), Diogo Mafra (guitarra), Raphael Dafras (baixo), Aquiles Priester (bateria) e Fabio Laguna (teclados) – e a Orquestra Bachiana Filarmônica, do maestro João Carlos Martins.

Entre as participações especiais estão Kai Hansen (Helloween, Gamma Ray), Guilherme Arantes, Tiago Mineiro, Sabine Edelsbacher (Edenbridge) e Michael Vescera (ex-Malmsteen, Dr. Sin).

Em maio de 2019, Edu Falaschi esteve em Belo Horizonte para apresentar o repertório do show que originou o DVD e mais algumas surpresas, no Cine Theatro Brasil Vallourec. Na capital mineira, contou com um quarteto de cordas e a contribuição de Mike Orlando (Adrenaline Mob) e Thiago Bianchi (Noturnall).