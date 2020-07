Estacionamentos do Expominas, no Gameleira, e do UNI-BH, no Buritis, deverão receber os primeiros drive-ins de Belo Horizonte, possivelmente a partir de agosto. O setor só espera a sanção da Prefeitura de Projeto de Lei que regulamenta a atividade na capital mineira, enviado pela Câmara Municipal na última semana.

Alternativa mais segura às salas tradicionais de exibição, por serem montados em espaços abertos e com o público dentro de carros, drive-ins também deverão ser inaugurados, nos próximos dias, em vários pontos da Região Metropolitana de BH. Dois já se encontram em funcionamento em Nova Lima e um terceiro deverá ser implantando brevemente, na Vila da Serra.

A PBH já divulgou, na quarta-feira (15), o protocolo para funcionamento dos drive-ins. Com a sanção de Kalil, eles poderão funcionar imediatamente, devendo seguir regras como realização em local aberto e cercado; máximo de quatro ocupantes por veículo; distância de um 1,5 metro entre os carros; proibição de venda de alimentos e ingressos no local; e saída do veículo apenas para ir ao banheiro.

"Só estamos dependendo do Prefeito assinar (o Projeto de Lei) e passar o pico da pandemia", observa o produtor cultural Gipson Mol, à frente do Autocine Brasil. A empresa irá gerir os espaços no Expominas e no UNI-BH, sendo este o mais próximo de ser viabilizado, já que o Expominas ainda sedia o Hospital de Campanha para suspeitos com Covid-19.

O Autocine já está em negociações adiantadas com prefeituras e vários espaços da RMBH. Em Contagem, por exemplo, o drive-in deverá ser montado no estacionamento da UNA, enquanto em Betim o espaço a ser ocupado será o do Parque de Exposição local. Em Sete Lagoas, o palco e a telona ficarão na parte externa do estádio de futebol Arena do Jacaré.

Maior rede de salas de exibição de Belo Horizonte, que montou os drive-ins no Mix Garden e no Alphaville, em Nova Lima, a Cineart também se prepara para aderir ao formato, devendo abrir espaços nos estacionamentos dos shoppings onde funcionavam os cinemas. A rede está presente no Boulevard,Cidade, Del Rey, Minas, Paragem, Ponteio e Via Shopping.

Salas

O executivo municipal se prepara para divulgar, nos próximos dias, os protocolos para reabertura de salas de cinema. A formulação dos requisitos de segurança está sendo encabeçada por um grupo de trabalho, envolvendo exibidores, realizadores e coordenadores de festivais. Na próxima semana, o GT já deverá apresentar o resultado e encaminhá-lo para o Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

De acordo com Gabriel Portela, secretário municipal adjunto de Cultura, a divulgação do protocolo para o segmento não significará a reabertura imediata dos cinemas. "O documento serve para se prepararem para retornar quando houver condições", destaca. Grupos de trabalho também estudam os protocolos para retomada de teatros e espaços de shows, entre outros.

As salas de cinema estão fechadas desde a segunda quinzena de março e vários funcionários entraram de férias ou tiveram contratos de trabalho suspensos. A Associação Brasileira de Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex) estima uma queda de 50% na receita bruta - em 2109, o faturamento foi de R$ 2,6 bilhões. No Brasil, são cerca de 3.600 salas, com 40 mil trabalhadores diretos.