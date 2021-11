O Centro Cultural Galpão Cine Horto reabre as suas portas para o público, a partir desta sexta-feira (5). Com a vacinação em massa e consequente flexibilização do isolamento social, e seguindo todos os protocolos sanitários de segurança, o espaço realiza a Mostra Reencontro de Teatro de BH, até 28 de novembro, no Teatro Wanda Fernandes. A programação será composta por dez espetáculos, lançamentos de livros dos artistas Juliana Pautilha e Chico Pelúcio, e exposição de obras do artista mineiro Rômulo Bruzzi.

Ainda em abril de 2020, no início da pandemia, o Galpão Cine Horto, por meio de um grande esforço, reinventou sua programação e criou o Edital Reencontro – Mostra de Teatro de BH, com o objetivo de oferecer uma modesta contribuição aos artistas e grupos de Belo Horizonte e região metropolitana (Contagem, Betim, Sabará e Nova Lima). Quando nenhuma saída era apontada pelo poder público, o centro cultural possibilitou o aporte financeiro imediato aos artistas que se apresentariam apenas quando os encontros pudessem ser realizados em segurança.

A Mostra Reencontro também sinalizava para a necessidade de fomentar atividades para o período pós-pandêmico em que o reencontro entre o público e o teatro seria novamente possível sem a mediação das telas. Este momento chegou, com os 10 grupos selecionados se apresentando ao longo de todo o mês de novembro no Teatro Wanda Fernandes no tão esperado reencontro.

Confira a programação:

E se Todas se Chamassem Carmem? - Breve Cia

Sexta-feira (5) - 20h - 16 anos

Direção: Adriano Borges

Becos Sonoros - Trupe Estrela

Peça radiofônica em 5 capítulos que ficarão disponíveis ao longo de toda programação.

Estreia dos capítulos: 6,7,8,9 e 10 de novembro - 12 anos

Direção geral: Marina Viana

À Sombra da Goiabeira - Teatro Negro e Atitude

Domingo (7) - 20h - 10 anos

Direção e Texto: Marcus Carvalho.

Atuação: Evandro Nunes.

Protótipo Para Cavalo: Corra, Aisha, Corra! - Anômala Teatro

12/11 (Sexta-feira) 20h - 16 anos

Direção: Bremmer Guimarães.

Dramaturgia: Aisha Brunno e Bremmer Guimarães

Glauco - Pigmentar Companhia

14/11 (Domingo) 20h - 16 anos

Elenco: Dudu Melo e Vinicius Guedes.

Dramaturgia e Direção: Allan Calisto.

Exília - Juliana Pautilla

(Após o espetáculo, será lançado o livro da peça com sessão de autógrafos).

Sexta-feira (19) - 20h - 16 anos

Atuação, concepção e dramaturgia: Juliana Pautilla.

Sapato Bicolor - Fabiano Persi

Domingo (21) - 20h - 12 anos

Atuação e concepção: Fabiano Persi.

Direção: Polyana Horta.

Texto e Dramaturgia: Edu Costa e Fabiano Persi.

O Quadro de Todos Juntos - Pigmalião Escultura que Mexe

Sexta-feira (26) - 20h - 18 anos

Direção: Eduardo Felix.

Dramaturgia: Mariana Viana e Eduardo Felix.

A Ilha Desconhecida - Grupo Kabana

Domingo (28) - 10h - Livre

Dramaturgia: Nélida Prado.

Concepção e Direção: Mauro Xavier e Tião Vieira.

Em cena: Mauro Xavier, Nélida Prado, Pedro Delgado, Geovanne Sassá.

Cabaré das Divinas Tetas (Virtual)

Domingo (28) - 20h - 12 anos

Concepção: Adriana Morales, Bruna Toledo, Dagmar Bedê, Daniela Rosa, Luciene Souza, Poliana Tuchia, Rafael Bacelar.

