Neste fim de semana, dias 14 e 15 de dezembro, a Praça da Estação será palco da disputa pelo título da maior batalha de rimas improvisadas do Brasil. Trata-se da Grande Final do Duelo de MCs Nacional 2019, que faz parte da programação oficial do aniversário de 122 anos de Belo Horizonte. Os shows com Samora N’zinga (BH), Cesar MC (ES), Clara Lima (BH), Tássia Reis (SP), Stefanie (SP), Hot e Oreia (BH), e as apresentações dos DJs LB, Junin Bumbep, Roger Dee e Kingdom completam as atrações do evento, que conta com público estimado em 20 mil pessoas por dia.

Na disputa pelo título nacional estão 16 MCs improvisadores de diferentes Estados brasileiros. W MC (AM), Bispo (RR), Pedrão Pesadão (AP), Lemes (TO), MCharles (CE), Tonhão (CE), Vinicius ZN (PE), LV (RN), Kenshin (AL), Skinny (AL), Neo (RJ), Noventa (ES), Lauro (PR), Ornaghi (PR), Jhon (DF) e Hate (DF) são os classificados para a final.

Eles enfrentaram um processo seletivo intenso, realizado em todo o país, entre os meses de maio e novembro deste ano, que reuniu mais de 3.000 MCs oriundos de pelo menos 300 cidades dos 27 Estados da federação. Nesta edição, o campeão do Duelo vai receber um prêmio de R$ 15 mil em dinheiro, além de produções musicais e audiovisuais.

Final do 'Duelo de MCs Nacional' 2018

Shows inéditos e lançamentos no palco da Grande Final

Com exceção da dupla mineira Hot e Oreia, que já circulou o show do álbum “Rap de Massagem” (lançando em agosto de 2019) por diferentes espaços da capital e não poderia ficar de fora da festa, o Duelo Nacional 2019 traz três lançamentos de discos e um show inédito para o palco montado na Praça da Estação.

Depois de se consagrar campeão nacional do Duelo em 2017 e ganhar o Brasil com seu trabalho autoral junto ao selo Pineapple, o capixaba Cesar MC faz sua primeira apresentação em BH. Além dele, também participam da edição deste ano Clara Lima, com seu novo EP “Selfie”, Tássia Reis, convidando a MC Stefanie e apresentando o repertório do recém lançando “Próspera”, e Samora N’zinga, que estreia o disco “D.A.A.T” na Grande Final.

Confira a programação:

Sábado (14) – 13h

DJ Roger Dee

DJ LB

DJ Junin Bumbep

Samora N'Zinga

Cesar MC

Clara Lima

Primeira fase das batalhas

Domingo (15) - 13h

DJ Kingdom

DJ LB

DJ Junin Bumbep

Tássia Reis + Stefanie

Hot e Oreia

Finais das batalhas

Desde 2012

Realizado pela primeira vez no ano de 2012, o Duelo de MCs Nacional tornou-se uma marco na história do Hip Hop brasileiro. Em sete edições, o projeto passou por todas as regiões do país e recebeu grandes nomes da cultura Hip Hop em seu palco, com destaque para Djonga (MG), Cris SNJ (SP), Tamara Franklin (MG), Emicida (SP), Rappin Hood (SP), Marechal (RJ), DJ Nyack (SP), Matéria Prima (MG), Potencial 3 (SP), DJ Roger Dee (MG), Slim Rimografia (SP), Gustavo Pontual (PE), Bruno BO (PA), DJ Erick Jay (SP), Melanina MCs (ES), DV Tribo (MG) e Rico Dalasam (SP).

*Com Vivian Chagas sob supervisão de Cássia Eponine

