Após apresentar no Palácio das Artes o seu mais novo trabalho, intitulado "Primavera", o grupo mineiro de dança Corpo retorna aos palcos de Belo Horizonte nesta quinta-feira (16), no Cine Theatro Brasil Vallourec.

A companhia, uma das mais importantes do mundo, fará a sua tradicional temporada de final de ano, com preços populares - ingressos a R$ 30 (R$ 15, a meia). De quinta a sábado, a apresentação acontecerá às 20h30. No domingo, às 19h.

O Corpo fará um programa duplo com os espetáculos "Parabelo" (1997) e "Gira" (2017), permanecendo em cartaz até domingo (19).

Em "Parabelo", a inspiração sertaneja e a transpiração contemporânea da trilha composta por Tom Zé e José Miguel Wisnik permitiram ao coreógrafo, Rodrigo Pederneiras, dar vida àquela que ele mesmo define como a “a mais brasileira e regional” de suas criações.

Os ritos da umbanda – a mais cultuada das religiões nascidas no Brasil, resultado da fusão do candomblé com o catolicismo e o kardecismo – são a grande fonte de inspiração da estética cênica de "Gira". Exu, o mais humano dos orixás, é o motivo poético que guia os 11 temas musicais criados pelo Metá Metá.

Serviço:

Espetáculos "Parabelo" e "Gira"

Data: de quinta (16) a domingo (19)

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

Vendas: bilheteria do teatro - Cine Theatro Brasil Vallourec - avenida Amazonas, 315 (Praça Sete), Centro, BH

