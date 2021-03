O projeto "Sempre Um Papo" recebe hoje o escritor Lira Neto para o lançamento do livro “Arrancados da Terra - Perseguidos pela Inquisição na Península Ibérica, refugiaram-se na Holanda, ocuparam o Brasil e fizeram Nova York” (Companhia das Letras). O encontro será às 19h, com acesso gratuito e transmissão no Youtube, Instagram e Facebook do Sempre Um Papo.

A publicação registra o desembarque, em setembro de 1654, de um grupo de 23 refugiados em Nova Amsterdam, colônia holandesa na costa oriental da América do Norte. Exaustos, esfarrapados e sem dinheiro, fugiam da Inquisição, reavivada nas capitanias do Nordeste depois da vitória luso-brasileira na guerra contra a ocupação holandesa.

Essa é a trajetória da grande travessia dos pioneiros que formaram a primeira comunidade judaica das Américas, no Recife. Os primeiros judeus da ilha de Manhattan, assim como seus parentes e antepassados sefarditas ibéricos, enfrentaram uma sucessão dramática de dificuldades e privações até encontrar a terra prometida no Novo Mundo. Com prosa fluida e rigor histórico, Lira Neto entrelaça as biografias desses judeus pioneiros à crônica de grandes acontecimentos que ajudaram a moldar o Brasil e a América no livro “Arrancados da Terra”.

