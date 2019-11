A cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, receberá um dos seis shows que a banda de rock Kiss fará no Brasil, em maio de 2020, na turnê de despedida dos palcos. O show acontecerá no Parque do Sabiá, com ingressos a partir de R$ 125. As informações são da própria banda que confirmou as datas na página oficial na internet.

Além da cidade mineira, a banda de hard rock norte americana passará por Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP) e Brasília (DF). Anunciada em 2018, a End Of the Road Tour, já passou por mais de 15 países e mais de 80 apresentações ainda estão previstas, em todos os continentes do planeta, com término em 2 de outubro de 2020.

Os ingressos para o show em Uberlândia começam a ser vendidos no dia 21 de novembro, às 20h, pela internet. As entradas variam entre R$ 125 (meia-entrada para a arquibancada do estádio) e R$ 700 (camarote open bar). Os bilhetes serão comercializados pelo endereço eletrônico www.ingressorapido.com.br.

Um dia depois, às 10h, começa a venda nas bilheterias oficiais de cada arena onde o show vai acontecer. Neste caso serão vendidos apenas os bilhetes restantes e o preço não inclui as taxas de conveniência da venda eletrônica.

O fim da banda Kiss foi anunciado em setembro de 2018. O grupo é marcado por apresentações com rostos pintados, muita pirotecnia, efeitos, e performances com a língua de fora. Esta será a sétima passagem pelo Brasil, que se apresentou em BH duas vezes, uma em 1983 e outra em 2015.

Na primeira vez, nos anos 80, o concerto, que foi adiado por um dia devido a problemas técnicos, foi marcado por um fiasco histórico. O Mineirinho foi palco de protestos religiosos de grupos cristãos contra a banda, além de milhares ingressos terem sido devolvidos pois, à época, o governo mudou a classificação do show de 12 para 16 anos.

Formada em 1973, a banda de hard rock dos Estados Unidos é hoje composta por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer. Em 2017, após uma apresentação em São Paulo, o ex-guitarrista da banda Ace Frehley, até cogitou um retorno ao grupo, algo que nunca foi concretizado.

Veja a data dos outros shows pelo Brasil:

12/5 - Porto Alegre - Anfiteatro Arena do Grêmio

14/5 - Curitiba - Pedreira Paulo Leminsky

16/5 - São Paulo - Allianz Parque

17/5 - Ribeirão Preto - Arena Eurobike

21/5 - Brasília - Ginásio Nilson Nelson

Em fevereiro do ano passado, viralizou no Brasil uma publicação feita pela banda no twitter oficial do grupo celebrando a camisa usada pelo jornalista Cauê Fabiano, da TV Globo, durante uma entrada ao vivo dele na programação da emissora. Relembre:

