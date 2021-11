O cantor Marcelo Falcão, ex-integrante do grupo O Rappa, teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por não pagar pensão alimentícia. A decisão do tribunal foi concedida na última segunda-feira (8) e o mandado expedido na quarta-feira (10).

De acordo com o processo, o artista alegou não ter condições para pagar o valor estabelecido. Além disso, ele afirmou que está com muitas dívidas em decorrência do declínio de sua carreira, após o rompimento com a banda de que era vocalista.

Mesmo com os argumentos de Falcão, o TJRJ não concedeu o pedido de anulação da dívida. Segundo o órgão, o artista e seus advogados não apresentaram documentos suficientes que comprovem a impossibilidade de pagamento.

A ação foi movida pela filha do cantor, Agatha Silveira Baltazar Falcão, de 22 anos. O valor ultrapassa R$ 80 mil.

Nesta sexta-feira (12), Marcelo Falcão se apresenta em São Francisco, nos Estados Unidos. Após retornar ao Brasil, ele ficará 60 dias em prisão domiciliar e só poderá sair de casa para atendimentos médicos. A reportagem não conseguiu falar com a assessoria do músico.

