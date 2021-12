Já está no ar a Mostra Anselmo Online do Cineclube do Vagão 98. Em formato virtual, ela comemora o centenário do nascimento de Anselmo Duarte (1920-2020), o único cineasta brasileiro que conquistou a Palma de Ouro em Cannes, em 1962. Esse é o maior prêmio de cinema mundial.

Anselmo Duarte despontou como galã das chanchadas da Atlântida, na década de 1950, e se consolidou como um dos maiores cineastas de seu tempo. Atuou como ator e diretor em dezenas de filmes, e adaptou para o cinema a peça ‘O Pagador de Promessas” (1962), de Dias Gomes. Além de conquistar o prêmio maior no Festival de Cannes, a adaptação foi indicada ao título de Melhor Filme Estrangeiro do Oscar e venceu alguns dos principais prêmios do mundo naquele ano.

Entre quarta-feira (15) e dominogo (19), os admiradores poderão acompanhar uma das obras de Anselmo, além da exibição de um documentário feito pelo filho do artista e uma exibição surpresa, ainda não confirmada. Os filmes ficarão disponíveis por 48h a partir da estreia e serão exibidos em links publicados nas redes sociais do Vagão 98 e também neste link, que tem todas as informações da mostra.

Confira o calendário de atrações da semana:

Quarta, 15/12 - 20h: Absolutamente Certo (1957)

Sexta, 17/12 - 20h: De Salto para o Cinema (2001 - filme de Anselmo Duarte Jr.)

Domingo, 19/12 - 20h: Exibição surpresa

