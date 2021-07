Fechado devido à pandemia, o Museu Casa Kubitschek, localizado na Pampulha, foi reaberto nessa quarta-feira (14) com a exposição "Outras Habitabilidades", que busca fazer a integração do acervo mobiliário do imóvel com outros objetos de design e obras de arte. As visitas ocorrem de quarta a domingo, com agendamento prévio e gratuito pelo site da prefeitura (clique aqui).



De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, a exposição integra a programação do projeto Pampulha Território Museus e conta com a curadoria de Carlos M. Teixeira e Marconi Drummond, e estrutura-se em três pontos expositivos: o primeiro é a Camada Histórica, que apresenta o desenvolvimento urbanístico da região e valoriza os aspectos da arquitetura e do paisagismo do espaço.

Em seguida, o Mobiliário Deslocado, que reorganiza os móveis e objetos pertencentes a D. Juracy Guerra, última moradora do imóvel, mantendo as denotações íntimas dos antigos habitantes do local, com o acréscimo de objetos representativos dos espaços domésticos brasileiros.

Por fim, o terceiro ponto: Residentes Contemporâneos, que retrata outras manifestações arquitetônicas – tradicionais, inclusivas e populares - e evidencia a integração entre

"A exposição faz uma releitura da forma de morar modernista. É uma mostra inédita, que provoca uma reflexão interessante sobre o diálogo entre o tradicional e o contemporâneo no campo da arquitetura residencial", explicou Fabíola Moulin, secretária municipal de Cultura e presidente interina da Fundação Municipal de Cultura.

Conforme a administração municipal, a exposição funcionará atendendo a todos os protocolos de prevenção ao contágio pela Covid-19, incluindo agendamento prévio e gratuito pelo pbh.gov.br/reaberturamuseus. As visitas podem ser feitas de quarta-feira a domingo, das 11h às 18h.

O Pampulha Território Museus é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, e do Instituto Periférico.

Serviço

Local: Museu Casa Kubitschek

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 4188 - Bandeirantes (Pampulha)

Abertura: 14 de julho de 2021

Visitação gratuita mediante agendamento. De quarta a domingo, das 11h às 18h.

Agendamentos: http://pbh.gov.br/reaberturamuseus/

Informações: www.pampulhaterritoriomuseus.com.br

Telefone: (31) 3277-1586

