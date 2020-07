O cantor Nando Reis é o primeiro grande nome da música confirmado que fará show ao vivo, no formato drive-in, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é uma das atrações do DRIV.E Festival, que acontecerá no Mega Space, em Santa Luzia, entre 14 e 22 de agosto.

O show de Nando acontecerá no dia 22, às 20h, com os ingressos podendo ser adquiridos on-line na plataforma do festival, que terá ainda Dubdogz, Almanac e a dupla Patitá Patatá. Os bilhetes mais baratos já se esgotaram.

Nando Reis fará uma apresentação no formato voz e violão, com os seus principais sucessos. Ele estará acompanhado apenas do filho, Sebastião Reis.

Os primeiros drive-ins, instalados em Nova Lima, começaram a funcionar em 14 de junho, com a exibição de filmes de diversos gêneros. A música inaugurará o formato neste sábado, com a apresentação do grupo mineiro Daparte, no 'Go Dream", no Vila da Serra.

O formato, realizado ao ar livre e com espectadores dentro de carros, é o único que vem sendo permitido pelas autoridades para apresentações culturais, nos momentos mais críticos da pandemia. Países que já superaram o pico de coronavírus já começaram a exibir filmes em salas fechadas.

Serviço:

Show ao vivo de Nando Reis

Dia 22 de agosto, a partir das 20h

No Mega Space (Avenida das Indústrias, 3000 - Distrito Industrial II), em Santa Luzia

Capacidade: 580 carros