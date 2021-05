Os museus do Oratório, em Ouro Preto, e de Sant’Ana, em Tiradentes, ambos na região Central de Minas, participaram da 19ª Semana Nacional de Museus, com atividades culturais e artísticas virtuais e gratuitas. As atividades, iniciadas na segunda-feira (17), encerram-se nesta quinta-feira (20), mas poderão ser vistas por tempo indeterminado nos sites dos museus.

De acordo com o Instituto Cultural Flávio Gutierrez, que faz a gestão dos espaços, estão expostas quatro exposições virtuais: "Oratórios: Relíquias do Barroco Brasileiro", com acesso pelo site www.museudooratorio.org.br; e "A Menina de Ana – A Pequena Discípula de Nazaré"; "Santos Homens - Os Combatentes da Fé" e "Santas Mulheres - As Heroínas da Fé", disponibilizadas no site www.museudesantana.org.br.

As mostras, conforme os organizadores, já foram exibidas nos museus em anos anteriores e agora seguem em cartaz por tempo indeterminado, de forma on-line.

19ª Semana Nacional de Museus

A 19ª Semana Nacional de Museus acontece de 17 a 23 de maio, quando instituições de todo o Brasil organizam programações especiais em torno de um tema, que esse ano é "O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar".

"Diante do cenário atual imposto pela pandemia, trata-se de um tema importante para o setor cultural, em especial para os museus, que também precisam refletir e continuar levando seus conteúdos ao público, mesmo que de forma virtual. O futuro é o que vamos construir no presente", explicou Angela Gutierrez, presidente do instituto.

Visitação

O Museu de Sant’Ana está aberto ao público de forma presencial, respeitando as regras de contenção da pandemia do Covid-19, impostas pelo município de Tiradentes. O horário de funcionamento é de segunda a sábado (exceto terça-feira, quando fica fechado para manutenção) das 10h às 18h e aos domingos das 10h às 16h, com encerramento da bilheteria meia hora antes. Saiba mais aqui.

Já o do Oratório, em Ouro Preto, segue com visitação exclusivamente on-line. Veja aqui.

