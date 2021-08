A experiência dos sabores, texturas e aromas da gastronomia japonesa está mais rica em Belo Horizonte. A rede gaúcha Mokai, especializada na culinária que é amada por muitos brasileiros, chegou à capital com foco no delivery, formato que tornou-se ainda mais forte durante a pandemia da Covid-19. Além das peças deliciosas, o grupo inovou com embalagens assinadas por artistas.

O concorrido mercado de alimentação da metrópole mineira foi escolhido para a expansão nacional da marca. Por aqui, o Mokai Express investiu R$ 200 mil na nova unidade, inaugurada há cerca de um mês na avenida Paracatu, 40, no Barro Preto, na região Centro-Sul da cidade, exclusivamente para entrega.

"Sempre foi um sonho ter uma unidade em Belo Horizonte: gostamos muito das pessoas, da cultura, da economia (da cidade)", contou Rodrigo Dornelles, nome à frente da rede de restaurantes. Segundo ele, BH foi escolhida por ter grande potencial de expansão e uma carência local de experiências gastronômicas no delivery de comida japonesa.

Rodrigo Dornelles contou que os resultados têm sido muito positivos nesse primeiro mês de atuação na cidade, com crescimento exponencial a cada semana. "Estamos recebendo um carinho imenso de todos os nossos clientes, com feedbacks incríveis!", disse.

Delivery

Com unidades físicas para recepção de clientes no Sul do país, Dornelles explica que a pandemia trouxe muitos desafios, como também soluções. Segundo ele, toda a estrutura precisou ser readequada para atendimento apenas em delivery, o que foi realizado com sucesso em Novo Hamburgo (RS), cidade onde o Mokai nasceu, levando-o a expandir a reinvenção para São Paulo, em janeiro deste ano. E agora, em BH.

Mokai tem aplicativo próprio para a realização de pedidos

“A pandemia acelerou o processo de digitalização do mercado gastronômico e fez com que aumentasse a aposta no crescimento de Dark Kitchens (restaurantes exclusivos para delivery) para os próximos anos”, disse. Até setembro, segundo o gestor, mais cinco operações devem ser criadas: três em São Paulo, uma em Balneário Camboriú (SC), e uma em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Para Minas, há ainda a previsão de novas unidades. "Mas, antes disso, nosso investimento será em uma unidade física com possibilidade de atendimento presencial. Depois disso, sim, expandiremos às cidades vizinhas - inclusive, além da expansão com unidades próprias, iniciaremos a expansão através de unidades franquedas", contou Dornelles.

O plano parece ousado, mas está bem consolidado, já que apenas no primeiro trimestre a rede cresceu 40% seu faturamento comparado ao mesmo período dos anos anteriores. A expectativa é que o faturamento no final de 2021 chegue na casa dos R$ 12 milhões.

Empresa tem planos de abrir unidade com atendimento presencial em BH

Arte e comida

O produto do Mokai é conhecido pelo sabor. Shake Brócolis, Nelsiranja, Gunkan Ebi e os combos de hot doces e gunkans especiais são alguns dos itens mais pedidos. No entanto, o cliente também se acostumou a “comer com os olhos” no Mokai: isso porque a marca inovou com a experiência estética, tanto das peças gastronômicas quanto das embalagens.

Como relembra Dornelles, no delivery a primeira certeza é que a arte faz parte da entrega ao cliente. “Entramos em contato com nosso parceiro Bruno Schilling, que desenvolveu uma identidade incrível e cheia de personalidade, que nos permite entregar uma história em cada refeição. Tanto é que hoje contamos com alguns modelos padrões e outros que são assinados por importantes artistas, o que nos permite levar, literalmente, arte para o nosso cliente”, declarou.

A nova operação do Mokai Express em Belo Horizonte atenderá o público diariamente, das 11h às 23h, e os pedidos podem ser feitos por telefone ou WhatsApp, pelo número (31) 98212-0803; além de aplicativo próprio do grupo (para Android, aqui; clique aqui para iOS); e ainda pelos apps iFood, Rappi e Uber Eats.

"Nossa proposta é entregar uma experiência gastronômica a todos nossos clientes. Tudo é pensado de forma conjunta: a forma como nos comunicamos, como são montados nossos combinados, as artes em nossas embalagens, e claro, o nosso ótimo custo-benefício", finalizou o empresário.

