As lives estão agitando os brasileiros nesta quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. Repleto de atrações, este fim de semana não será diferente. Pelo menos dez apresentações estão previstas. Um dos destaques é o rei Roberto Carlos, que comemora 79 anos com um show no youtube domingo à noite.

Felipe Araújo, Alexandre Pires, Fernando e Sorocaba, Wesley Safadão, Ferrugem e Henrique e Juliano são outras lives confirmadas. Para quem quer transformar o sofá de casa em camarote, a partir desta sexta-feira (17), confira a programação.

17 de abril (sexta-feira)

Felipe Araújo - 20h (youtube)

Fresno – 20h (youtube)

18 de abril (sábado)

Alexandre Pires – 16h (youtube)

Mano Walter – 16h (youtube)

Bruno e Barreto – 16h (youtube)

Fernando e Sorocaba – 18h (youtube)

Wesley Safadão - 20h (youtube)

19 de abril (domingo)

Ferrugem - 16h (youtube)

Roberto Carlos – início da noite (youtube)

Henrique e Juliano - 19h (youtube)