Os fãs de sertanejo que estavam planejando curtir o Villa Mix em Belo Horizonte terão que controlar a ansiedade. O megaevento, que ocorreria no Mineirão no próximo dia 4, foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus.

Iriam subir no palco Gusttavo Lima, Luan Santana, Xand Avião, Chitãozinho e Xororó, Os Parazim, Edson e Hudson, Simone e Simaria, Matheus e Kauan, Wesley Safadão, além do dj Alok.

Organizadora do Villa Mix, a Audiomix informou que ainda não foi definido uma nova data para realização dos shows. Mas, em nota, garantiu que "os ingressos permanecem válidos para a nova data que será anunciada nos próximos dias".



Ao anunciar do adiamento do evento, a Audiomix esclareceu que está adotando "às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde". Recentemente, o show da cantora Marília Mendonça, em Betim, na Grande BH, também foi adiado por causa da pandemia.

Números

Minas Gerais tem seis casos confirmados da Covid-19 e 420 em investigação. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, são 234 confirmações, 2.064 suspeitos e nenhum óbito até o momento.

​BH confirma primeiro paciente com coronavírus, e casos chegam a seis em Minas

