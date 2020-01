Acabou o mistério! A Rede Globo começou a divulgar neste sábado (17) a lista dos participantes da 20ª edição do Big Brother Brasil (BBB). E, a casa mais vigiada do país, terá uma mineira de Belo Horizonte. Trata-se de Gabi Martins, de 23 anos. A jovem é cantora e digital influencer. Somente no Instagram, a musa tem mais de 1,1 milhão de seguidores e acumula milhares de elogios.

Fora da web, ela faz sucesso com a voz potente. A atuação dela é tão impressionante astros Luan Santana e Wesley Safadão, por exemplo, já repostaram vídeos dos covers dela. Outro destaque na vida profissional de Gabi foi sua apresentação no programa "SóTocaTop", com a música "Neném". No currículo, ela tem mais de 40 composições.

Belo-horizontina já namorou o sertanejo Henrique, mas atualmente está solteira

Além de tudo isso, a belo-horizontina também arrematou o coração do sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano. Contudo, atualmente a jovem está solteira. "Sozinha? Nunca", brincou ela em entrevista ao portal do BBB. Antes de se aventurar no mundo da música, Gabi Martins fazia faculdade de odontologia, que largou para realizar o sonho de ser cantora.

Gabi Martins ficará confinada na ala "Camarote", ao lado de famosos como a blogueira Bianca Andrade. Veja outros nomes que já foram confirmados no BBB20.

- Felipe. Arquiteto e empresário, 27 anos e natural de São Paulo.

- Babu Santana. Ator, 40 anos e natural do Rio de Janeiro.

- Flayslane. Cantora, 25 anos, natural de Nova Floresta, na Paraíba.

- Bianca Andrade. Empresária, 25 anos, natural do Rio de Janeiro.

- Gizelly. Advogada, 28 anos, natural de Iúna, no Espírito Santo.

- Guilherme. Modelo, 28 anos e natural de Presidente Prudente, em São Paulo.

- Pyong Lee. Hipnólogo, 27 anos e natural de São Paulo.

- Hadson. Ex-jogador de futebol, 38 anos e natural de Belém do Pará.

- Lucas Chumbo. Surfista, 24 anos e natural de Saquarema, no Rio de Janeiro.

- Lucas. Fisioterapeuta, 26 anos e natural de Florianópolis, em Santa Catarina.

- Manu Gavassi. Cantora e atriz, 27 anos e natural de São Paulo.

- Marcela. Ginecologista e obstetra, 31 anos e natural de Rancharia, em São Paulo.

- Mari Gonzalez. Influenciadora digital, 25 anos e natural de Salvador, na Bahia.

Veja fotos da mineira Gabi Martins