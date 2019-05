Vai ser difícil escolher como se divertir neste fim de semana. Belo Horizonte e as cidades do entorno estão cheias de atrações gratuitas bacanas. Além de shows de grandes artistas como Zélia Duncan, Falamansa, Sidney Magal e Lô Borges, o público poderá participar de diversas atividades ligadas à cultura, ao conhecimento e à saúde.

Entre os festivais realizados em espaços públicos, destacam-se o Desperta (em praças de BH e Betim), o Jungle no Parque, a Feirinha Aproxima e o Buena Vista Jazz & Blues Festival. Tem ainda um concerto ao livre da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Confira as atrações gratuitas do fim de semana e programe-se:

SEXTA (31)

Festival Desperta tem shows e mais de 80 atrações

A Unimed-BH promove no fim de semana o Festival Desperta – Saúde é Atitudem que tem o objetivo de chamar a atenção da população para a saúde do corpo, da mente e da alma. A programação gratuita vai ocorrer em praças públicas de Belo Horizonte e Betim, com palestras, shows e várias atividades. Serão 31 horas de atividades, com 84 atrações diferentes, sendo 48 esportivas e de bem-estar, e 36 culturais. A programação será aberta com um show do Falamansa, na Praça Milton Campos, em Betim, enquanto o encerramento será em Belo Horizonte, com uma apresentação da cantora Zélia Duncan na praça JK. A programação completa está em festivaldesperta.com.br

Onde: Praças JK, da Assembleia e Floriano Peixoto, em BH, e Praça Milton Campos, em Betim

Quando: de sexta a domingo

OriSamba faz show no Barro Preto

O Armazém do Campo recebe nesta sexta o OriSamba, um grupo artístico-cultural que surgiu da Associação da Resistência Cultural Afro-Brasileira Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente. O grupo traz um repertório de maracatu, o samba e outros ritmos populares.

Onde: Armazém do Campo BH (av. Augusto de Lima, 2136, Barro Preto)

Quando: sexta, às 19h30

Últimos dias para exposição da Bienal

Chega ao fim neste domingo o período expositivo da itinerância da 33ª Bienal de São Paulo – afinidades afetivas, que ocupa, desde março, o Complexo Cultural do Palácio das Artes. Com trabalhos de Waltercio Caldas, Alejandro Corujeira, Roderick, Sofia Borges e de outros nomes expressivos, a exposição traz o recorte de uma das mostras de arte mais relevantes do mundo. Neste sábado, às 9h, tem visita mediada.

Onde: Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1537)

Quando: sexta e sábado, das 9h às 21h, domingo, das 16h às 20h

Companhia apresenta 'Capitão Fracasso'

O Centro Cultural UFMG recebe a Companhia de Teatro para a apresentação do espetáculo teatral “Capitão Fracasso”, que tem autoria e direção de Luiz Paixão. Inspirado no romance “Le Capitaine Fracasse”, de Théophile Gautier, o espetáculo acompanha o percurso artístico e profissional de uma companhia de teatro mambembe e suas dificuldades frente à realidade.

Onde: Centro Cultural UFMG (av. Santos Dumont, 174)

Quando: sexta, às 18h

Sidney Magal se apresenta no centro de Nova Lima

O cantor Sidney Magal foi escolhido para homenagear as mães nova-limenses. Com um repertório recheado de rits de sucesso como as canções "Sandra Rosa Madalena", "Meu Sangue Ferve por Você" e a consagrada lambada "Me Chama Que Eu Vou", o cantor promete colocar o público para dançar.

Onde: Praça Bernardino de Lima, Nova Lima

Quando: sexta, às 21h30

Evento cultural reverencia a arte em Brumadinho

Neste fim de semana, a campanha pela revitalização do turismo em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ganha um reforço importante. O entorno da Praça da Matriz da cidade recebe a segunda a edição de A Arte Abraça Brumadinho. O evento conta com apresentação da Banda São Sebastião, que figura entre as instituições mais tradicionais da cidade, comemorando 90 anos de existência. Outra atração é a palestra "O Valor da Vida Humana e a Riqueza da Diversidade", com Clóvis de Barros Filho.

Onde: Entorno da igreja matriz de Brumadinho

Quando: sexta e sábado

SÁBADO (1º)

Evento traz cervejas e show de Lô Borges

O Parque Municipal recebe o evento Jungle no Parque: Harmonizações de Outono, uma festa que reunirá gastronomia, música e cervejas artesanais mineiras. Show de Lô Borges. A entrada é gratuita, porém será obrigatório adquirir copos ecológicos ou taças para consumo de bebidas. Os copos podem ser adquiridos no evento, pelo sympla ou pelo site: www.junglebier.com.br.

Onde: Parque Municipal Américo Renné Giannetti (av. Afosno Pena, 1377)

Quando: sábado, das 12h às 22h

PBH realiza city tour pela Pampulha

A Prefeitura de Belo Horizonte vai realizar, até o final deste ano, city tours que vão incluir diversos atrativos turísticos da capital mineira. O primeiro acontece neste sábado. Os interessados podem retirar os ingressos gratuitos aqui. Será disponibilizado gratuitamente um micro-ônibus com um guia de turismo credenciado pelo Ministério do Turismo (Cadastur) para visitar, na parte da manhã, o Conjunto Moderno da Pampulha – Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, e, à tarde, a Praça da Liberdade, a Praça do Papa, além dos mirantes do Parque Amílcar Vianna Martins e do Mangabeiras.

Onde: O ponto de encontro é a praça Afonso Arinos, em frente à Faculdade de Direito da UFMG

Quando: sábado, às 8h30

Aproxima conta com vinhos portugueses

Com o objetivo de aproximar a gastronomia mineira do mundo, a Feirinha Aproxima traz mais uma edição “Vinhos do Alentejo”, com mais de 80 rótulos portugueses. Algumas das mais conceituadas vinícolas dessa região lusitana irão apresentar, no entorno do Museu Abílio Barreto, vinhos clássicos e também novidades aos wine lovers da cidade, num movimento para incentivar a cadeia produtiva gastronômica local.

Onde: Museu Histórico Abílio Barreto (av. Prudente de Morais)

Quando: sábado, das 10h às 17h

Crianças aprendem a criar animações

O projeto Lugar de Criação realiza a oficina “Como Nasce uma Obra de Arte?” neste fim de semana. Voltada para a experimentação das práticas artísticas, a atividade promove um intercâmbio entre crianças e artistas. Esta edição é ligada à mostra "Dreamworks Animation: A Exposição", e os visitantes são convidados a criar personagens e construir pequenas narrativas, por meio dos famosos Flipbooks – pequenos blocos de papel contendo sequências de desenhos que levam a uma breve animação.

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil CCBB (Praça da Liberdade)

Quando: sábados domingos, das 11h às 13h e das 15h às 17h

Feira apresenta destaques do design em BH

Dentro da programação do BH Design Festival, o Pátio Savassi recebe o Mercado de Design, que vai reunir uma série de marcas e designers que atuam em Belo Horizonte. São 20 expositores das áreas de moda, acessórios e decoração.

Onde: Pátio Savassi (av. do Contorno, 6061)

Quando: sábado e domingo, no horário de funcionamento das lojas

Show interativo no Salgado Filho

O Projeto Itinerante do Museu dos Brinquedos aporta no Centro Cultural Salgado Filho. Neste sábado, acontece a apresentação “Desenhos Mágicos”, com o desenhista, ilustrador, músico e arte-educador Marcinho de Castro. O show convida o público a ser o protagonista de sua história, através de truques de mágicas, com muita música e interatividade.

Onde: Centro Cultural Salgado Filho (rua Nova Ponte, 22, Salgado Filho)

Quando: sábado, às 11h

Casa do Beco reestreia peça de sucesso

Com quase 24 anos de trajetória, a Casa do Beco promove a reestreia do espetáculo "Quando eu vim para um Belo Horizonte", composto por senhoras da comunidade do Morro do Papagaio/Aglomerado Santa Lúcia e Alto Vera Cruz. A peça foi construída a partir de vivências reais compartilhadas em exercícios teatrais.

Onde: Praça Jornalista Eduardo Couri, Barragem Santa Lúcia

Quando: sábado, às 16h

Crianças aprendem sobre astronomia

O Espaço do Conhecimento UFMG convida o público a vislumbrar o cosmos na atividade Imprimindo o céu. Na oficina, os participantes constroem coletivamente um grande céu a partir de técnicas de gravura. Cada pessoa grava um pedacinho do universo em folhas, que serão posicionadas lado a lado, formando um único carimbo, que será impresso em um grande papel. A atividade é indicada para maiores de 7 anos.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, às 14h

Marimba e violino se encontram em concerto

O o projeto Conexões Musicais apresenta o Duo Sofia Leandro (violino) e Bruno Santos (marimba) neste sábado. A dupla tem objetivo de explorar a música original e adaptada para a formação violino e percussão, e ainda divulgar obras de compositores da América Latina e da lusofonia. Os integrantes são atualmente professores da Universidade Federal de São João del-Rei.

Onde: Conservatório UFMG (av. Afonso Pena, 1.534)

Quando: sábado, às 18h

Marcelo Xavier realiza palestra sobre educação

O Museu dos Brinquedos recebe no sábado o escritor, ilustrador e artista plástico Marcelo Xavier para um bate-papo com o tema “O futuro da educação infantil”. A palestra é gratuita e para participar os interessados devem chegar com 30 minutos de antecedência e levar um brinquedo novo para doação, que será repassado para as instituições/Projeto de Brumadinho.

Onde: Museu do Brinquedo (av. Afonso Pena, 2564, Funcionários)

Quando: sábado, às 11h

DOMINGO (2)

Jazz e blues em festival na Savassi

O Buena Vista Jazz & Blues Festival - Savassi será realizado na Praça da Savassi com arte, gastronomia, Clube do Fusca Belo Horizonte, espaço kids, Feira do Vinil, festival de bolhas gigantes, área de lazer para cachorros e atrações musicais, como Bauxita & Rock Machine, Bonnies & Clydes e Dom Preto. A entrada para o festival é gratuita, mas os ingressos podem ser retirados aqui.

Onde: Praça da Savassi (avenida Getúlio Vargas com avenida Cristóvão Colombo)

Quando: domingo, a partir das 9h

Filarmônica realiza concerto ao ar livre

A Filarmônica de Minas Gerais realiza concerto ao ar livre pela série Clássicos na Praça. Sob a direção do regente associado da Orquestra, Marcos Arakaki, o grande público ouvirá um repertório variado que tem o ritmo da marcha, músicas que povoam a nossa memória, composições inspiradas em histórias reais ou imaginárias, a música que se ouve no cinema.

Onde: Em frente à Sala Minas Gerais (rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto)

Quando: domingo, às 11h

Orquestra Sinfônica da Uemg se apresenta na PUC

A Orquestra Sinfônica da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) é atração do projeto Concertos Dominicais Peter Lund, neste domingo. O repertório remete aos ritmos e sonoridades das bandas do interior de Minas Gerais e também à sofisticação dos arranjos jazzísticos com grande massa sonora e harmonia elaborada para grupos de metais e percussão.

Onde: Museu de Ciências Naturais PUC Minas (av. Dom José Gaspar, 290, Campus Coração Eucarístico)

Quando: domingo, às 11h

Chama Chuva leva forró ao Mineirinho

A banda de forró pé de serra Chama Chuva se apresenta neste domingo na Feira de Artesanato do Mineirinho, que começa a entrar no clima de Arraiá. Antes, o público conta ainda com o pagode do grupo Diga Lá.

Onde: Mineirinho (avenida Antônio Abrahão Caram, 1000, São José)

Quando: domingo, às 12h

Histórias das Aldeias no Espaço do Conhecimento

A sociedade de hoje deve muito aos saberes ancestrais, construídos pelos indígenas. A partir das experiências cotidianas, eles chegaram a conhecimentos que foram repassados oralmente para as gerações seguintes. A fim de não deixar esse aspecto rico da cultura se perder, o Espaço do Conhecimento UFMG realiza a atividade Histórias das Aldeias no domingo.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Quando: domingo, às 15h

Contação de histórias para crianças

No projeto "Era Uma Vez – Oficina de Contação de Histórias" deste domingo, o público irá conferir duas tramas: "A descoberta da joaninha", que fala sobre uma Joaninha que enfeitou-se toda para ir à festa na casa da lagartixa, e "Eu tenho um pequeno problema", uma história sobre amizade e a importância de saber ouvir os outros.

Onde: Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4000)

Quando: domingo, às 14h