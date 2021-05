A Associação Cultural Tambor Mineiro inicia, nesta quinta-feira (13), Dia da Abolição da Escravatura no Brasil, uma série de discussões diárias sobre o congado e outras manifestações culturais de matriz africana. Com importantes convidados, como Maurício Tizumba e Sérgio Pererê, o evento vai até a próxima segunda-feira (17).

De acordo com os organizadores, o Reinado Negro e a importância do 13 de maio para o povo mineiro serão temas de mesas de debate mediadas por Tizumba, e haverá oficinas ministradas por integrantes do Tambor Mineiro, com acesso virtual e gratuito, pelos perfis @tambormineiro e @mauricio_tizumba no Instagram.

"Nosso objetivo é valorizar e dar visibilidade ao mês de maio, mês de Maria e da Abolição da Escravatura, datas significativas para o Tambor Mineiro, que tem uma história ligada ao congado. Nessa época em que o racismo está aflorando, a gente cria estes debates para avançar nestas discussões em âmbito mundial e na nossa cidade, que tem a manifestação congadeira como uma das mais importantes, além do candomblé e a umbanda", explicou Tizumba.

Programação de conversas

Neste 13 de maio, das 20h às 21h, haverá conversa com o Capitão Jorge dos Santos, da comunidade quilombola dos Arturos, de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Já na sexta-feira (14), no mesmo horário, o encontro é com Iara Aparecida Ferreira, fundadora e coordenadora do Terno de Congado Moçambique Estrela Guia, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

No sábado (15), de 20h às 21h, conversa com Pedrina, Capitã da Guarda de Moçambique Nossa Senhora das Mercês - benzedeira que está há mais de 50 anos à frente do congado em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas. Em 16 de maio, de 20h às 21h, conversa com a professora Doutora da UFMG Leda Maria Martins, também rainha da Guarda de Moçambique do Vale do Jatobá, em BH.

Por fim, no dia 17, de 20h às 21h, o encerramento acontece com a presença do músico e compositor Sérgio Pererê.

Programação de oficinas

As oficinas têm acesso gratuito, com retirada de ingressos pelo Sympla (clique aqui). Veja a programação abaixo:

Nos dias 13 e 14 de maio, quinta e sexta-feira, das 19h às 20h, oficina "Pandeiro: Ritmos do Tambor Mineiro", com Manu Ranilla. Ela vai ensinar notas básicos do pandeiro, ritmos e cantigas que cantadas no Tambor Mineiro. Inscrição aqui.

Nos dias 15 e 16 de maio, sábado e domingo, das 14h às 15h, oficina "Tambores de Maio", com Maurício Tizumba. Inscrição aqui.

No dia 16 de maio, domingo, às 12h, exibição do vídeo "Tia Rosa ensina Receita Africana", no perfil do Instagram @tambormineiro.

No dia 17 de maio, segunda-feira, de 14h às 16h, oficina "Som, Corpo e Tambor - uma Experiência Musical", com Bruno Messias (direcionada a crianças e adolescentes). Inscrição aqui.

Leia mais:

Justiça derruba liminar que permitia abertura do comércio de BH aos domingos

Dia do Chef de Cozinha: mestres da Faculdade Promove ensinam a fazer um delicioso molho à bolonhesa

Brasil adere a projeto que liga América do Sul e Ásia por fibra óptica